Au facut BLAT cu grupele ca sa scape de Brazilia pana in finala! Dezvaluirile incredibile ale lui Michel Platini

Platini face dezvaluiri in premiera despre organizarea Mondialului din 1998.

Michel Platini a vorbit despre o manevra a Comitetului francez de organizare care a permis nationalei Frantei sa evite Brazilia inainte de finala Cupei Mondiale din 1998.



Finala Franta - Brazilia era visul comitetului francez de organizare, iar pentru indeplinirea acestui deziderat era nevoie de un mic subterfugiu pentru ca aceste doua echipe sa nu se confrunte mai devreme, a povestit Michel Platini, ex-presedinte al UEFA suspendat 4 ani din toate activitatile legate de fotbal, pentru France Bleu.

Manevra a constat in repartizarea Braziliei in Grupa A si a Frantei in Grupa C. Daca ambele isi castigau grupele nu se puteau infrunta inainte de finala. Conform regulamentelor FIFA de atunci, repartizarea capilor de serie in grupe se facea in mod aleatoriu.

''Nu ne-am deranjat timp de sase ani sa organizam Cupa Mondiala pentru a nu putea face si niste mici manevre. Credeti ca altii nu au facut?'', a declarat Platini.

Franta si Brazilia au trecut peste toate obstacolele si au disputat finala CM 1998, castigata de nationala Hexagonului cu un neverosimil 3-0 pe Stade de France.



Agerpres