Decizia luata de WTA impotriva Karolinei Pliskova, dupa scandalul facut de cehoaica la Roma

Karolina Pliskova a scapat de suspendare si va plati doar o amenda dupa scandalul provocat la Roma.

Karolina Pliskova va plati o amenda dupa scandalul provocat la Roma, in timpul meciului contra Mariei Sakkari, din turul doi. Atunci, ea a lovit puternic scaunul arbitrului cu racheta si a facut o criza de nervi, fiind eliminata cu scorul de 6-3, 3-6, 5-7.

Managerul Karolinei Pliskova, Michal Hrdlicka, a spus ca amenda este una cu "patru cifre".

"Am fost surprins ca cei de la WTA au fost de partea Karolinei. OK, va trebui sa plateasca o amenda, dar cei de la WTA ne-au anuntat ca vor incerca sa minimizeze acest caz, avand in vedere ca dreptatea a fost de partea Karolinei si emotiile sale sunt de inteles. In schimb, cei de la WTA au anuntat ca vor penaliza arbitrul", a spus Michal Hrdlicka.

Arbitrul de scaun al meciului a fost Marta Mrozinska.