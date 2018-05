"Vor vedea ca sunt in ghilotina si vor veni la impacare!" Becali anunta stingerea conflictului cu CSA Steaua: "Va trece un an, doi!"

Gigi Becali este convins ca disputa dintre FCSB si CSA Steaua nu va mai dura mult.

Becali mai da proiectului CSA-ului maximum doi ani. Dupa aceasta perioada de gratie, conducatorii de la CSA Steaua vor incerca o reconciliere cu FCSB este de parere Gigi Becali.

CSA Steaua cere 37 de milioane de euro, suma considerata a fi prejudiciul creat de FCSB prin folosirea marcii, dar Becali spune ca nu se va ajunge pana acolo.



"Va trece un an - doi, vor vedea ca sunt in ghilotina si o sa vina la impacare. Mai spera la prejudicii, tampenii, care nu are cum sa fie. Ei nu faceau fotbal, cum sa vanda fotbal cand ei nu aveau echipa de fotbal?", a spus Becali la Ora Exacta in Sport.