Antrenorul echipei Spurs, Thomas Frank, a declarat despre Cristian Romero că nu ar fi fost eliminat în înfrângerea lui Tottenham de pe teren propriu cu Liverpool, scor 1-2, în Premier League, dacă arbitrul John Brooks „și-ar fi făcut treaba”.

Thomas Frank, nemulțumit de arbitrajul din Tottenham - Liverpool 1-2

Tottenham a rămas în 10 oameni în prima repriză, după o intervenție VAR, când Xavi Simons a fost trimis la vestiare pentru un fault asupra lui Virgil van Dijk (minutul 33).

Cristian Romero, căpitanul lui Spurs, a fost eliminat, în minutul 90 + 3, după ce a văzut al doilea cartonaș galben pentru că l-a faultat pe Ibrahima Konate.

Primul avertisment încasat de Romero a venit pentru proteste în urma celui de-al doilea gol al lui Liverpool, argentinianul simțind că Hugo Ekitike l-a împins în spate în timp ce a înscris cu capul în minutul 66.

Thomas Frank: „Există o greșeală uriașă din partea lui John Brooks”

Tehnicianul Thomas Frank a reclamat că reușita lui Hugo Ekitike ar fi trebuit anulată pentru fault la Cristian Romero. Prin urmare, în opinia sa, căpitanul lui Spurs nu ar fi încasat cartonașul galben, pentru că nu ar fi avut motiv să protesteze, dacă s-ar fi luat decizia „corectă”, și automat nu ar fi fost eliminat în prelungiri.

„Există o greșeală uriașă din partea lui John Brooks pe teren. Două mâini pe spate din partea lui Ekitike. Nu înțeleg cum nu a văzut. Bine. Din fericire avem VAR, așa că te vor salva când ai nevoie, lucru pe care nu l-au făcut. Aceasta a fost a doua greșeală.

Cred că dacă ne uităm la al doilea gol al lui Liverpool și arbitrul și-ar fi făcut treaba, atunci cred că nu ar fi fost primul cartonaș galben pentru Romero. Este corect să spunem asta?”, a declarat Frank, citat de BBC.

Thomas Frank, contrazis de centrul de meciuri din Premier League

Într-o postare pe X, centrul de meciuri al Premier League, a transmis: „Hotărârea arbitrului de a valida golul pentru Liverpool a fost verificată și confirmată de VAR, considerându-se că a existat un contact normal între Ekitike și Romero”.

Fostul portar al lui Newcastle, Shay Given, a fost de acord cu „Match of the Day”: „Cred că John Brooks a nimerit-o bine”.

Liverpool a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea londoneză Tottenham Hotspur, în etapa a 17-a din Premier League. Au marcat pentru „cormorani” Isak (56') și Ekitike (66'), iar pentru gazde Richarlison (83').

Radu Drăguşin a fost convocat în lotul gazdelor după aproape un an de absenţă.

