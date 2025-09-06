Veștile sunt amestecate pentru "Dragon", care, deși se apropie de revenirea la antrenamente, a primit recent o veste grea: nu a fost inclus în lotul pentru UEFA Champions League.



Tehnicianul danez a confirmat că Drăgușin este pe ultima sută de metri cu recuperarea și că va reintra în programul echipei în scurt timp. Totuși, fanii care sperau să-l vadă imediat pe teren vor trebui să mai aibă răbdare.



Frank cere răbdare: "E nevoie de timp"



În cadrul unei conferințe de presă, antrenorul londonezilor a explicat care sunt pașii exacți pentru reintegrarea românului, subliniind gravitatea accidentării.



"Drăgușin este pe drumul de întoarcere și aleargă de ceva vreme. Cred că ar trebui să se alăture echipei peste o săptămână, zece zile. Dar, desigur, este vorba de o ruptură de ligament. Sunt întotdeauna puțin mai mult, nu îngrijorat, ci doar conștient că este nevoie de timp. Nu este suficient să ai o perioadă de pregătire cu noi de 6 săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar el este încrezător că poate reveni mai repede. Vom vedea unde ne aflăm în perioada pauzei internaționale din octombrie", a transmis Frank, citat de presa din Anglia.



Decizia de a-l lăsa pe Drăgușin în afara listei pentru Liga Campionilor a surprins, mai ales în contextul problemelor defensive avute de Spurs în sezonul trecut. Jurnaliștii de la The Athletic au numit hotărârea "o decizie curioasă", amintind că Micky van de Ven și Cristian Romero au ratat și ei o bună parte din stagiunea precedentă din cauza accidentărilor.



Alături de român, de pe lista UEFA mai lipsesc nume importante precum James Maddison, Dejan Kulusevski sau noua achiziție de 35 de milioane de euro, Mathys Tel. Drăgușin ar putea fi adăugat în lot abia în luna ianuarie, dacă Tottenham va reuși să treacă de grupa principală a UEFA Champions League.

