Accidentat în ianuarie și încă aflat în perioada de recuperare după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, Radu Drăgușin se pregătește de revenirea pe teren, însă Thomas Frank a decis să nu se bazeze pe internaționalul român în Liga Campionilor.

Jurnaliștii de la The Athletic, surprinși de cazul Drăgușin: "O decizie curioasă a lui Tottenham"



"Omiterea lui Drăgușin, o decizie curioasă", au scris jurnaliștii de la The Athletic, după ce Tottenham a anunțat lista UEFA. Publicația amintește despre problemele din sezonul trecut ale londonezilor la nivelul fundașilor centrali.



"În ianuarie, Drăgușin a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, iar la finalul acestei luni este programat să revină la capacitate maximă la antrenamente.



Drăgușin urmează să fie reintegrat treptat în competiții, iar Spurs nu are multe variante la dispoziție în centrul defensivei. În această vară, Tottenham a căutat un fundaș central de picior stâng, însă nu a identificat o variantă potrivită.



Micky van de Ven și Cristian Romero au ratat o bună parte din sezonul trecut ca urmare a accidentărilor, iar singura variantă naturală pentru înlocuirea celor doi este Kevin Danso. Astfel, în Champions League, i-am putea vedea din nou reprofilați pe Ben Davies și Archie Gray", a mai scris The Athletic.



Radu Drăgușin va putea fi adăugat pe lista UEFA abia la finalul lunii ianuarie, în cazul în care Tottenham își va continua parcursul în competiție.



Până atunci, Tottenham va juca cele opt partide din faza principală: Villarreal (acasă), Bodo/Glimt (deplasare), AS Monaco (deplasare), FC Copenhaga (acasă), PSG (deplasare), Slavia Praga (acasă), Borussia Dortmund (acasă) și Eintracht Frankfurt (deplasare).

Pe lângă Drăgușin, Tottenham i-a mai lăsat în afara listei UEFA pe Kota Takai (fundaș central, 21 de ani), Dejan Kulusevski (mijlocaș ofensiv, 25 de ani) și James Maddison (mijlocaș ofensiv, 28 de ani), toți accidentați în prezent. De asemenea, închizătorul Yves Bissouma (29 de ani), intrat în ultimul an de contract, nu intră în planurile lui Thomas Frank și nu a prins niciun minut în Premier League.

Totuși, cea mai notabilă absență de pe lista lui Tottenham este cea a lui Mathys Tel. Transferat definitiv de la Bayern Munchen, pentru 35 de milioane de euro, atacantul francez nu și-a găsit loc pe lista lui Thomas Frank. Tel a prins doar 30 de minute la Spurs în acest sezon și nu a înscris.



Lotul lui Tottenham pentru UEFA Champions League



Portari : Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin



: Guglielmo Vicario, Antonin Kinsky, Brandon Austin Fundași : Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Micky van de Ven, Ben Davies



: Kevin Danso, Destiny Udogie, Cristian Romero, Pedro Porro, Djed Spence, Micky van de Ven, Ben Davies Mijlocași : Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur



: Joao Palhinha, Xavi Simons, Archie Gray, Lucas Bergvall, Mohammed Kudus, Brennan Johnson, Wilson Odobert, Pape Sarr, Rodrigo Bentancur Atacanți: Richarlison, Dominic Solanke, Randal Kolo Muani

VIDEO Tottenham - Bournemouth 0-1, în ultima etapă din Premier League

