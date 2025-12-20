FOTO Cum a fost surprins Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Liverpool

Cum a fost surprins Radu Drăgușin înainte de Tottenham – Liverpool Premier League
Radu Drăgușin a primit o veste excelentă înainte de Tottenham – Liverpool, din etapa cu numărul 17 din Premier League.

Internaționalul român face parte din lotul lui Spurs pentru meciul contra Cormoranilor și a început partida pe banca de rezerve.

Cum a fost surprins Radu Drăgușin înainte de Tottenham - Liverpool

Rămâne de văzut dacă Drăgușin va fi aruncat în luptă de către Thomas Frank, însă, în orice caz, vestea este una foarte bună în condițiile în care fotbalistul român lipsea de aproape un an.

Înaintea jocului, camerele de fotografiat l-au surprins pe Radu Drăgușin în timp ce se îndrepta, vizibil emoționat. spre banca de rezerve.

Ce scrie pe site-ul lui Tottenham după revenirea lui Radu Drăgușin

Drăgușin face parte din lotul echipei lui Thomas Frank pentru derby-ul cu Liverpool. Internaționalul român a început partida pe banca de rezerve și rămâne de văzut dacă tehnicianul danez îl va trimite pe teren.

Radu Drăgușin face parte din lot pentru prima dată după aproape 11 luni, după ce a revenit în urma unei accidentări la ligamentul încrucișat anterior suferite în luna ianuarie”, scrie pe site-ul lui Tottenham.

