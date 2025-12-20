Internaționalul român face parte din lotul lui Spurs pentru meciul contra Cormoranilor și a început partida pe banca de rezerve.

Cum a fost surprins Radu Drăgușin înainte de Tottenham - Liverpool

Rămâne de văzut dacă Drăgușin va fi aruncat în luptă de către Thomas Frank, însă, în orice caz, vestea este una foarte bună în condițiile în care fotbalistul român lipsea de aproape un an.

Înaintea jocului, camerele de fotografiat l-au surprins pe Radu Drăgușin în timp ce se îndrepta, vizibil emoționat. spre banca de rezerve.

