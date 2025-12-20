Lovitură grea primită de Liverpool în meciul cu Tottenham! S-a ”rupt” imediat după ce a marcat

Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.

OUT de la Liverpool după meciul cu Tottenham

Foto: VOYO

În minutul 57 al meciului, Liverpool a pornit un atac fulger. Florian Wirtz, după ce a primit de la Hugo Ekitike, i-a scos lui Alexander Isak, care l-a învins pe Vicario cu un șut elegant.



Doar că fotbalistul suedez s-a ”rupt” imediat după ce a înscris, tamponat de Micky van de Ven. Echipa medicală a intrat pe teren, iar Isak a fost înlocuit cu Jeremie Frimpong, care a revenit după o accidentare.

Echipele de start. Radu Drăgușin, rezervă după aproape un an de la accidentare!



Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray – Kudus, Bergval, Simons – Kolo Muani



Rezerve: Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Kinsky, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel



Antrenor: Thomas Frank



Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike



Rezerve: Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson



Antrenor: Arne Slot

