Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Tottenham Hotspur Stadium” în etapa cu numărul 17 din primul eșalon al Angliei, Premier League, care se vede în direct pe platforma VOYO.
Lovitură grea primită de Liverpool în meciul cu Tottenham! S-a ”rupt” imediat după ce a marcat
În minutul 57 al meciului, Liverpool a pornit un atac fulger. Florian Wirtz, după ce a primit de la Hugo Ekitike, i-a scos lui Alexander Isak, care l-a învins pe Vicario cu un șut elegant.
Doar că fotbalistul suedez s-a ”rupt” imediat după ce a înscris, tamponat de Micky van de Ven. Echipa medicală a intrat pe teren, iar Isak a fost înlocuit cu Jeremie Frimpong, care a revenit după o accidentare.
Echipele de start. Radu Drăgușin, rezervă după aproape un an de la accidentare!
- Tottenham: Vicario – Porro, Romero, Van de Ven, Spence – Bentancur, Gray – Kudus, Bergval, Simons – Kolo Muani
Rezerve: Danso, Davies, Drăgușin, Johnson, Kinsky, Odobert, Palhinha, Richarlison, Tel
Antrenor: Thomas Frank
- Liverpool: Alisson – Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Jones – Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz - Ekitike
Rezerve: Chiesa, Frimpong, Isak, Lucky, Mamardashvili, Ngumoha, Nyoni, Ramsay, Robertson
Antrenor: Arne Slot
