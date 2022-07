Mutarea lui Martinez pe Old Trafford este aproape gata, anunță jurnalistul sportiv Fabrizio Romano. Expertul în transferuri a scris pe rețelele social medie că oficialii lui United au ajuns la un acord cu Ajax Amsterdam în vederea transferului argentinianului.

Suma pe care conducerea "diavolilor roșii" o să o plătească neerlandezilor este de 50 milioane de euro, a menționat jurnalistul italian, care a mai scris și că Manchester United speră să-l oficializeze în maxim 48 de ore pe Lisandro Martinez.

Lisandro Martínez to Manchester United, it’s imminent! Board mission in Amsterdam revealed yesterday is described as “positive, successfull”. ???????????? #MUFC

Long meeting with Ajax, agreement close for more than €50m.

Final talks tomorrow: Man Utd hope to seal the deal in 24/48h. pic.twitter.com/NmSs2VWh1S