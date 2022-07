Dorit de Bayern Munchen, rivala Borussia Dortmund a transferat un super atacant. Cu cine a fost înlocuit Erling Haaland

Clubul german Borussia Dortmund a anunţat oficial transferul lui Sebastien Haller de la Ajax Amsterdam.

Fotbalistul ivorian (28 de ani) a semnat un contract cu Borussia, valabil până în 2026, iar suma transferului se ridică la 22,5 milioane de euro.

La Ajax, Haller a marcat în sezonul trecut 11 goluri în doar opt apariţii în Liga Campionilor. În Eredivisie a jucat 31 de meciuri şi a marcat de 21 de ori. În Bundesliga, atacantul a evoluat cu succes la Eintracht Frankfut în perioada 2017-2019.

"Suntem încântați să anunțăm transferul lui Sebastien Haller. Este un fotbalist care a făcut senzație în Liga Campionilor și care cunoaște Bundesliga, unde deja și-a demonstrat clasa", a declarat Sebastian Kehl, director sportiv la Borussia.

There's a new #9 in town! pic.twitter.com/BEcVqPSeKK