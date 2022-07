Chelsea l-a prezentat oficial pe Raheem Sterling și a dezvăluit câți ani va sta englezul pe Stamford Bridge pe site-ul oficial al clublui.. Cinci sezoane va petrece fostul jucător de la Manchester City la formația londoneză.

Raheem Sterling a avut parte de o ședință foto în Los Angeles, în Statele Unite ale Americii. Chelsea a publica pozele pe conturile sale de social media.

UPDATE 13 iulie

Internaționalul englez s-a înțeles cu cei de la Chelsea, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe pagina sa de Twitter. Acum, mai rămâne doar ca londonezii să se înțeleagă cu Manchester City.

Potrivit sursei citate, oficialii lui Chelsea sunt încrezători că transferul atacantului se va realiza în următoarele zile. Sterling este de patru ori campion în Anglia cu City și se poate lăuda cu 77 de selecții în naționala Angliei.

