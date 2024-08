Deși transferul său a fost unul dintre cele mai mediatizate mutări ale sezonului, începutul carierei sale la Old Trafford a fost presărat cu probleme.

Yoro a debutat pentru „Diavolii roșii” în victoria cu Rangers, scor 2-0, dar ghinionul a lovit rapid. În al doilea meci, împotriva lui Arsenal, încheiat cu o înfrângere de 1-2, fundașul a fost nevoit să părăsească terenul după doar 35 de minute, acuzând dureri în zona bicepsului femural. Această accidentare a ridicat temeri serioase cu privire la durata absenței sale.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Yoro ar putea suferi de o fractură a metatarsianului, ceea ce l-ar putea ține pe margine pentru aproximativ două luni. Imaginile recente cu jucătorul pe targă și cu piciorul închis într-o botină de protecție au devenit virale și au alimentat aceste temeri.

Erik ten Hag a declarat că este prea devreme pentru a trage concluzii despre gravitatea accidentării lui Yoro. Echipa va oferi un update asupra stării lui Yoro în zilele următoare.

„Am fost foarte precauți, mai ales cu Leny. A efectuat doar 50% din sesiunile de antrenament, astfel că e foarte dezamăgitor că s-a întâmplat acest lucru. Trebuie să fim pozitivi”, a spus ten Hag, citat de The Daily Mail.

