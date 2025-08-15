Argentinianul Lisandro Martínez, fundaşul echipei engleze de fotbal Manchester United, nu este încă pregătit să revină pe teren şi nu a fost convocat pentru debutul noului sezon din Premier League, duminică, cu Arsenal, informează EFE.



"Licha" s-a accidentat la genunchi în februarie şi a trebuit să fie supus unei intervenţii chirurgicale, ratând restul sezonului.



Argentinianul a făcut deplasarea cu restul lotului în Statele Unite pentru pregătirea noului sezon competiţional, dar nu a putut juca niciun minut din meciurile amicale.



Antrenorul său, Ruben Amorim, a confirmat vineri că jucătorul nu este încă pregătit să revină pe teren şi nu va juca contra lui Arsenal.



"Lisandro este indisponibil", a transmis tehnicianul portughez, care a adăugat că nu va putea conta nici pe marocanul Noussair Mazraoui, scrie Agerpres.

