Genoa, formația patronată de Dan Șucu, îl va pierde la finalul sezonului pe Ruslan Malinovskyi (32 de ani). Conducerea clubului a dorit să îi ofere un nou angajament unuia dintre cei mai importanți oameni din lot, însă fotbalistul are deja alte planuri pentru viitorul său.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a transmis că Trabzonspor se află în negocieri avansate cu mijlocașul central. Turcii i-au pregătit o înțelegere valabilă pe trei sezoane, iar discuțiile se apropie rapid de final.

Echipa lui Dan Șucu iese clar în pierdere din această afacere. Clubul italian a achitat 7,7 milioane de euro în ianuarie 2024 pentru a-l transfera definitiv de la Marseille, după ce plătise anterior alte trei milioane pentru împrumutul pe o jumătate de sezon. Astfel, internaționalul ucrainean va pleca fără nicio sumă de transfer, lăsând în urmă o investiție care a depășit 10 milioane de euro.

De-a lungul carierei, înainte de a ajunge în Italia, fotbalistul a mai evoluat pentru Șahtior, Sevastopol, Zorya Lugansk, Genk, Atalanta și Marseille.

Situația echipei pe final de sezon

În actuala stagiune, Malinovskyi a strâns 31 de partide în tricoul genovezilor, reușind să marcheze șase goluri și să ofere trei pase decisive. Potrivit portalului Transfermarkt, jucătorul are o cotă de piață estimată la 2,5 milioane de euro.

Genoa, echipă pregătită de Daniele de Rossi, ocupă în prezent poziția a 13-a în Serie A, cu 39 de puncte, la o distanță confortabilă de 11 puncte față de zona retrogradării. După victoria cu Pisa din ultima etapă, scor 2-1, pentru echipa din Peninsulă urmează meciurile de pe final de sezon împotriva celor de la Como, Atalanta, Fiorentina, AC Milan și Lecce.