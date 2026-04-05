Se împotmoleşte transferul verii la Liverpool!

Diomande a ajuns la Leipzig vara trecută de la CD Leganes pentru 20 de milioane de euro și, până în momentul redactării acestui articol, a strâns 30 de meciuri, 11 goluri și opt pase decisive.

Fostul antrenor Jurgen Klopp recomandă pe extrema dreaptă de 19 ani din Costa de Fildeș, după cum Sport.ro v-a prezentat aici , însă RB Leipzig nu vrea să-l lase să plece.

Cota sa de piață a urcat la 75 de milioane de euro, iar orice transfer la Liverpool ar putea costa aproape această sumă.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, RB Leipzig negociază deja prelungirea contractului, cu salariu mai mare și clauză de reziliere, iar jucătorul va decide și în funcție de ofertele primite în vară.

Revenind pe gazon, Liverpool ocupă locul #5 în Premier League cu 49 de puncte în 31 de etape. „Cormoranii" au în față duelul cu PSG, miercuri, 8 aprilie, în sferturile de finală ale UEFA Champions League. Sâmbătă, 11 aprilie, de la 19:30, Liverpool joacă acasă cu Fulham.