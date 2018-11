SURPRIZA pentru David de Gea! Decizia luata de Man United in privinta portarului: Au vrut sa evite ce e mai rau

Manchester United a luat o decizie in cazul lui David de Gea!

Manchester United i-a prelungit cu un an contractul portarului David de Gea!

David de Gea ar putea ramane in poarta lui Manchester United inca 18 luni, avand in vedere ca oficialii clubului britanic au activat optiunea de extindere a contractului actual cu inca un an.

Astfel, De Gea este portarul lui United pana in 2020.

Intelegerea actuala a spaniolului urma sa expire in fara anului viitor. Acesta s-a alaturat celor de la United in 2011, cand a fost transferat de la Atletico Madrid.

Englezii au activat optiunea de prelungire, pentru ca in conditiile incheierii intelegrii in vara lui 2019, De Gea putea incepe negocierile cu un nou club inca din ianuarie si putea semna chiar si un pre-contract cu viitoarea echipa. United a vrut sa evite aceasta situatie.

De Gea a mai fost pe punctul de a parasi clubul englez in 2015, cand aproape a semnat cu Real Madrid.

La 28 de ani, David de Gea are inca un viitor lung in fata, mai ales in Spania, tara sa natala.

"David de Gea este un portar de clasa monadiala, probabil cel mai bun din lume la ora actuala", l-a laudat antrenorul Jose Mourinho, dupa meciul cu Young Boys din UEFA Champions League, in al carui rezultat prestatia portarului a jucat un rol decisiv.