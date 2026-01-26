VIDEO „Unde suntem, la circul Struțki?” Ion Țiriac o critică pe Naomi Osaka pentru un lucru care a fost ignorat

„Unde suntem, la circul Struțki?" Ion Țiriac o critică pe Naomi Osaka pentru un lucru care a fost ignorat
Ion Țiriac, dezamăgit crunt, în timpul Australian Open 2026.

Naomi Osaka, Tenis WTA, Australian Open 2026, Sorana Cirstea, Ion Tiriac
Ion Țiriac (86 de ani) s-a declarat de modul în care tenisul continuă să fie inconstant, în opinia lui, în ceea ce privește modul în care alege să se prezinte lumii întregi.

Miliardarul român și-a amintit cum nu a fost, împreună cu Ilie Năstase, lăsat să joace în pijamale, deși regulamentele tenisului nu interziceau acest lucru, iar condiția obligatorie de a purta alb în timpul jocurilor fusese înlăturată.

Ion Țiriac critică regulamentele de tenis

Sub efectul acestui dat, Ion Țiriac a criticat-o pe Naomi Osaka pentru apariția avută în primul tur al Openului Australian, când a pășit pe teren acoperită de o pălărie uriașă, un voal și o umbrelă.

„Eu mi-aduc aminte, și vă spun povești de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat și a fost un șoc pentru noi toți. Întrebați-l pe domnul 'Tănase', că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori și nu știu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Și au spus 'Asta e interzis'. 'Nu scrie niciunde'.

Acum te întreb și o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ținută ca asta? Unde suntem, la circul Struțki?”, a întrebat Ion Țiriac.

Țiriac, despre apariția vestimentară neașteptată a japonezei Osaka: „Cum e posibil?”

Despre aceeași jucătoare japoneză, Ion Țiriac a precizat că Naomi Osaka nu mai este jucătoarea care a fost număr unu mondial și a câștigat patru titluri de mare șlem.

„Pe de altă parte, Osaka, o cunoaștem toți. Cea care a câștigat US Open nu mai există de mult. Dar e în regulă. Atât timp cât sunt regulile astea care sunt confuze și permit așa ceva…,” a adăugat Ion Țiriac, care i-a criticat pe conducătorii tenisului.

Într-o intervenție avută în conferința de presă organizată după meciul cu Sorana Cîrstea, Naomi Osaka a lăsat de înțeles că a decis pe cont propriu hainele cu care a ieșit pe teren, în runda inaugurală.

