Ion Țiriac (86 de ani) s-a declarat de modul în care tenisul continuă să fie inconstant, în opinia lui, în ceea ce privește modul în care alege să se prezinte lumii întregi.

Miliardarul român și-a amintit cum nu a fost, împreună cu Ilie Năstase, lăsat să joace în pijamale, deși regulamentele tenisului nu interziceau acest lucru, iar condiția obligatorie de a purta alb în timpul jocurilor fusese înlăturată.

Ion Țiriac critică regulamentele de tenis

Sub efectul acestui dat, Ion Țiriac a criticat-o pe Naomi Osaka pentru apariția avută în primul tur al Openului Australian, când a pășit pe teren acoperită de o pălărie uriașă, un voal și o umbrelă.

„Eu mi-aduc aminte, și vă spun povești de acum 50 de ani sau cât era, când sportul alb s-a terminat și a fost un șoc pentru noi toți. Întrebați-l pe domnul 'Tănase', că jucam dublu cu dumnealui, sau Năstase, cum îl cheamă. În săptămâna după ce au dat drumul la culori și nu știu ce, ne-am prezentat în Statele Unite, nu-mi aduc aminte unde, în pijamale. Și au spus 'Asta e interzis'. 'Nu scrie niciunde'.

Acum te întreb și o iau pe altă parte: cum e posibil ca prietenul meu de la Nike, patronul, pe care îl cunosc, să facă o ținută ca asta? Unde suntem, la circul Struțki?”, a întrebat Ion Țiriac.