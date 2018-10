Pleaca De Gea de la Manchester?! Declaratia cu care Mourinho aprinde spiritele: Ce a spus portughezul

David De Gea este recunoscut drept unul dintre cei mai buni portari din lume.

Spaniolul are un nou sezon impresionat la Manchester United, in ciuda rezultatelor slabe ale echipei sale din ultima perioada.

Cei de la United incearca de cateva luni sa-l faca pe De Gea sa incheie o noua intelegere pe termen lung, insa nimic nu s-a concretizat pana acum. Actualul contract al portarului exprira in vara, insa echipa din Premier League are posibilitatea de a prelungi intelegerea cu inca un an.

Potrivit informatiilor The Times, cei de la Juventus au pus ochii pe De Gea si urmaresc cu atentie ce se intampla in Anglia.

Mourinho a fost intrebat despre problema legata de contractul lui De Gea, iar antrenorul celor de la United a confirmat ca exista dubii in ceea ce priveste prelungirea intelegerii cu portarul spaniol.

"Nu sunt sigur. Nu pot gasi cuvantul in Engleza, dar hai sa vedem ce se intampla. Numai cei de la club, David si oamenii lui pot raspunde la aceasta intrebare", a fost raspunsul antrenorului portughez.

"Singurul meu comentariu este acela ca toata lumea stie cat de bun este, cat de important este el pentru Manchester. Daca cei de la club vor ca situatia sa fie mai buna decat este acum, este foarte important ca David sa fie pastrat", a continuat Jose Mourinho.

Wojciech Szczesny a devenit portarul de baza al lui Juventus, insa un oficial al clubului italian a declarat pentru The Times, ca David De Gea "a jucat marti impotriva viitorului sau club" si ca "cei de la Juve sunt experti in intelegeri inteligente".