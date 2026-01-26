Imediat după meci, Elias Charalambous a anunțat că își lasă viitorul pe banca tehnică la mâna conducerii și a sugerat că nu s-ar opune unei eventuale despărțiri.



Mai mult, tehnicianul cipriot a venit la conferința de presă, a susținut un discurs de aproximativ două minute și a părăsit sala fără a răspunde întrebărilor jurnaliștilor.



Panduru îl „taxează” pe Charalambous: „Ce înseamnă asta?”



Atitudinea antrenorului a fost criticată dur de Basarab Panduru, care a comentat situația în direct la televizor.



„Ce înseamnă asta că decizia e la cei din conducere? Ok, decizia e la ei. Nu te dau ei afară acum, la următorul meci ce faci? Tot ce ai făcut e ca și cum ai fi plecat 100%. Nu susții conferința, spui lucrurile astea și pleci. Dacă nu-ți acceptă demisia, ce faci? Stai din nou pe bancă. Pierzi următorul meci și spui aceleași lucruri. E un plecat-stat. Există termenul ăsta? Parcă e mai mult stat decât plecat”, a spus Panduru la Prima Sport.



După acest rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9 în Superliga, în timp ce FCSB a coborât pe poziția a 11-a. Pentru ardeleni urmează duelul de vineri, pe teren propriu, cu Metaloglobus, în timp ce FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League, cu Fenerbahce, tot pe Arena Națională.

