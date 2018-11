BLACK FRIDAY din fotbal! Jucatorii de zeci de milioane de euro care pot fi transferati GRATIS! De Gea este primul pe lista

De Gea este cel mai tare "produs" de Black Friday - de la 70 de milioane de euro la 0! :)

Saptamana aceasta incepe nebunia Black Friday in intreaga lume. In fotbal, cluburile care vor jucatori de milioane la pret redus (adica gratis) mai au de asteptat pana in ianuarie. Conform regulii Bosman, jucatorii pot negocia cu orice club cand intra in ultimele 6 luni de contract.

Citeste si: eMAG BLACK FRIDAY: Consola XBOX One cu doar 599 de lei si laptop gaming redus cu 1300 de lei!!

Iar marile echipe din lume sunt in pericol sa piarda jucatori importanti care mai au contract pana in iunie 2019. Manchester United este cea mai afectata de aceasta situatie - David De Gea, Anthony Martial, Ander Herrera, Juan Mata, Phil Jones si Chris Smalling sunt jucatorii pe care United risca sa-i piarda fara vreun ban! Echipa lui Jose Mourinho a anuntat insa ca a inceput negocierile cu acestia pentru prelungirea intelegerilor.

Citeste si: Cat costa un Samsung Galaxy S8 si iPhone 8. Reduceri la telefoane

Adrien Rabiot este un alt jucator de top dorit de marile cluburi din Europa - Barcelona, Juventus, Manchester United sau Liverpool il vor pe jucatorul francez de 23 de ani care a refuzat toate ofertele primite de la PSG pentru prelungirea contractului. Drept urmare, Rabiot a inceput sa joace din ce in ce mai putin in ultimele partide ale formatiei lui Thomas Tuchel, fara sa fie accidentat!