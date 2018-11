Gestul de milioane al lui De Gea! Ce a facut portarul lui United pentru o fata de 18 ani care a suferit un accident vascular cerebral: "Este o adevarata inspiratie!"

Portarul celor de la Manchester United, David de Gea, a reusit sa-i aduca zambetul pe buze unei tinere aflate pe patul de spital, care a suferit un accident vascular cerebral la doar 18 ani.

Jordan este o mare sustinatoarea a echipei la care apara De Gea si face parte din academia de fete a celor de la Manchester United.

Ciara Watling, de la echipa feminina a celor de la United a publicat un mesaj pe Twitter in care cere sustinerea tuturor fanilor fotbalului.

David de Gea nu a stat pe ganduri si, cand a citit mesajul publicat de Watling, a scris ca doreste sa-i trimita fetei un tricou cu autograf si perechea de manusi pe care a purtat-o la cel de-al 250-lea sau meci.

"Buna Ciara, mi-as dori sa ii trimit manusile mele de la cel de-al 250-lea meci lui Jordan! Sper sa o bucure putin!", a scris portarul.

