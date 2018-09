"Ciocu' mic!" Reactia lui De Gea dupa ce a fost inclus in echipa anului. FIFA, criticata. FOTO

David de Gea a fost numit cel mai bun portar din lume in 2018 la gala FIFA THE BEST de catre colegii sai.

Criticat pentru prestatia sa de la Cupa Mondiala din Rusia, David de Gea a revenit la forma care l-a consacrat la Manchester United. Colegii din FIFPro i-au recunoscut valoarea si l-au votat ca cel mai bun portar al anului, spre nemultumirea unor suporteri, care au criticat aceasta decizie.

De Gea a avut grija sa raspunda cu un semn subtil pe Instagram. "Ciocu' mic", le-a facut el contestatarilor.

La gala FIFA THE Best a fost premiat si cel mai bun portar din lume, insa acest premiu i-a revenit lui Courtois, transferat de Real Madrid in aceasta vara.

Primul 11 FIFPro: David de Gea, Dani Alves, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo, N'Golo Kante, Luka Modric, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Eden Hazard, Cristiano Ronaldo