City nu îi prelungește contractul lui Stones

John Stones va pleca de la Manchester City, în iunie 2026, după 10 ani petrecuți la clubul pentru care a devenit o legendă. Contractul său va expira în acestă vară, iar Bayern Munchen și Juventus sunt foarte interesate de aducerea sa din postura de jucător liber de contract, cu aceeași remunerație din Premier League, respectiv 15 milioane de euro pe sezon.

Deși a rămas un jucător important în vestiarul lui City și era unul dintre căpitanii echipei, acesta a fost chinuit de accidentări și a bifat doar 15 prezențe în acest sezon. Acesta era a șasea variantă pe postul de stoper pentru Pep Guardiola, care a contat mai mult pe Ruben Dias, Nathan Ake, Marc Guehi și Abdukodir Khusanov, în timp ce titularul Josko Gvardiol a suferit o fractură de tibie.

A fost un om important pentru Anglia, în ultimul deceniu

John Stones (31 de ani) este născut la Barnsley (South Yorkshire) și a jucat pentru Barnsley (2011-2013), Everton (2013-2016) și Manchester City (2016-2026). Are 87 de selecții și 3 goluri pentru naționala Angliei, fiind în lot pentru competițiile Euro 2016, CM 2018, Euro 2020, CM 2022 și Euro 2024.

În palmares are Premier League (x6), FA Cup (x2), EFL Cup (x3), FA Community Shield (x2), Champions League (2022-2023 / + finală 2020-2021), UEFA Super Cup (2023), FIFA Club World Cup (2023), două finale de Campionat European (2020, 2024), un loc trei în Nations League (2018-2019), plus includerea în PFA Team of the Year (2020-2021, 2022-2023), ESM Team of the Year (2020-2021), UEFA Champions League Team of the Season (2022-2023) și FIFA FIFPRO Men's World 11 (2023). Poate juca ca fundaș central, fundaș dreapta și închizător și este cotat la 15 milioane de euro.

