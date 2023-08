John Stones a numit cel mai bun fotbalist alături de care a jucat la City.  Manchester City - Arsenal e LIVE pe Pro Arena și VOYO (duminică, 18:00)

John Stones, om esențial în angrenajul lui City, a vorbit despre influența pe care a avut-o David Silva asupra carierei sale. Spaniolul a fost unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria lui City și i-a rămas lui Stones un prieten apropiat și un model.

John Stones, declarație sinceră

John Stones a fost transformat de Pep Guardiola din fundaș central în mijlocaș.

"David Silva m-a luat sub aripa lui în 2016, când am venit la City. Vorbim mereu. I-am trimis un mesaj zilele trecute. Sunt foarte trist să știu că s-a retras. Când am venit prima dată, în 2016, a avut grijă de mine. Suntem doi oameni diferiți între care există acum o chimie specială. Este o persoană incredibilă.

Am mai vorbit pe FaceTime de câteva ori pe lună. Vara l-am văzut când eram în vacanță. Mi-ar plăcea să-l văd mai mult, mi-aș fi dorit să fi stat mai mult, dar nu l-am putut convinge. Cred că David este cel mai bun jucător cu care am jucat vreodată", a spus John Stones, potrivit Daily Mail.

La Manchester City, David Silva a jucat 436 de meciuri, a marcat 77 de goluri și a avut 140 de pase decisive

