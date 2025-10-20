Se complică lucrurile pentru Liverpool, care a ajuns la patru înfrângeri la rând în toate competițiile! Duminică, în derby-ul cu Manchester United, ”cormoranii” au cedat cu 1-2, pe terenul propriu. Partida a arătat dificil încă din start, pentru că au primit gol din minutul 2, când a marcat Bryan Mbeumo.

Rezultatul s-a menținut minute bune, chiar și în partea secundă, iar în minutul 78 Liverpool a început să spere la cel puțin o remiză. A restabilit egalitatea, în minutul 78, Cody Gakpo, dar în cele din urmă Manchester United a dat lovitura!

A marcat Harry Maguire în minutul 84, iar astfel oaspeții au plecat cu trei puncte de pe Anfield.

Situație bizară la Liverpool: după șapte victorii la rând, patru înfrângeri consecutive

Problema se agravează la Liverpool, întrucât a ajuns la patru înfrângeri la rând, venite, culmea, după șapte victorii la rând. Primul eșec a picat în partida de pe terenul celor de la Crystal Palace, 1-2, pentru ca apoi să vină și eșecul din Liga Campionilor, 0-1 pe terenul turcilor de la Galatasaray.

Au urmat două meciuri în Premier League, la fel ca duelul contra Crystal Palace, 1-2 pe terenul lui Chelsea, iar acum înfrângerea din alt derby important din Premier League, cu Manchester United.