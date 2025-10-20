VIDEO EXCLUSIV Situație bizară la Liverpool și reacție pe măsură a lui Arne Slot. Ce se întâmplă cu "cormoranii"

Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO.

LiverpoolManchester UnitedPremier LeagueArne SlotVoyo
Se complică lucrurile pentru Liverpool, care a ajuns la patru înfrângeri la rând în toate competițiile! Duminică, în derby-ul cu Manchester United, ”cormoranii” au cedat cu 1-2, pe terenul propriu. Partida a arătat dificil încă din start, pentru că au primit gol din minutul 2, când a marcat Bryan Mbeumo.

Rezultatul s-a menținut minute bune, chiar și în partea secundă, iar în minutul 78 Liverpool a început să spere la cel puțin o remiză. A restabilit egalitatea, în minutul 78, Cody Gakpo, dar în cele din urmă Manchester United a dat lovitura!

A marcat Harry Maguire în minutul 84, iar astfel oaspeții au plecat cu trei puncte de pe Anfield.

Situație bizară la Liverpool: după șapte victorii la rând, patru înfrângeri consecutive

Problema se agravează la Liverpool, întrucât a ajuns la patru înfrângeri la rând, venite, culmea, după șapte victorii la rând. Primul eșec a picat în partida de pe terenul celor de la Crystal Palace, 1-2, pentru ca apoi să vină și eșecul din Liga Campionilor, 0-1 pe terenul turcilor de la Galatasaray.

Au urmat două meciuri în Premier League, la fel ca duelul contra Crystal Palace, 1-2 pe terenul lui Chelsea, iar acum înfrângerea din alt derby important din Premier League, cu Manchester United.

Reacția lui Arne Slot, după a patra înfrângere la rând a lui Liverpool

Managerul Arne Slot a transmis un mesaj motivațional la conferința de presă organizată la finalul confruntării cu Manchester United, dar s-a adresat astfel și fanilor.

”Cred că, în calitate de manager, te confrunți constant cu provocări. Așa că, atunci când abia ai început, te confrunți cu provocarea de a fi un manager nou și apoi trebuie să câștigi meciuri. Și când te descurci bine, mergi la un club mai mare și oamenii spun: «Să vedem cum se descurcă acolo».

Apoi ajungi să fii succesorul lui Jurgen Klopp și oamenii spun că aceasta este cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat vreodată. Și acum am pierdut de patru ori la rând și asta este, de asemenea, o provocare.

Așadar, viața unui manager de fotbal este o provocare continuă. Dacă câștigi meciuri, vrei să continui să câștigi. Dacă pierzi meciuri, vrei să începi să câștigi din nou. Deci, ne pierdem încrederea? Nu pot încă să văd asta, pentru că în fiecare meci pe care l-am pierdut, am reușit să creăm în a doua repriză un număr incredibil de ocazii.

Dacă ne uităm în urmă la toate cele trei meciuri pe care le-am pierdut în Premier League, nu cred că dacă am pune toate momentele importante în urmă, am spune că este greu de crezut că ei vor pierde acest meci. Așadar, putem continua să producem ceea ce facem și să facem câteva lucruri puțin mai bine, atunci există toate motivele să ne așteptăm să începem din nou să câștigăm meciuri de fotbal.

Cred că principalul lucru pe care ar trebui să-l fac acum este să nu mă plâng, să nu dau vina pe el sau să fac astfel de lucruri”, a spus managerul celor de la Liverpool.

