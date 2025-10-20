Fostul internațional român ocupa funcția de director sportiv, dar a părăsit clubul după un start foarte slab de sezon, în care echipa a strâns doar 4 puncte în 10 meciuri și se află pe ultimul loc în Liga 2.



Anunțul oficial a fost făcut printr-un comunicat al clubului: „CSM Olimpia Satu Mare și directorul sportiv Bogdan Lobonț au ajuns la un acord privind încetarea amiabilă a colaborării. Venit la Satu Mare în ianuarie 2025, Bogdan Lobonț a avut un rol cheie în promovarea echipei în Liga 2. Îi mulțumim pentru dedicare și seriozitate și îi dorim mult succes în continuare!”, se arată în mesajul postat de club.



Olimpia, pe ultimul loc în Liga 2



Echipa din Satu Mare are o singură victorie în acest sezon, 1-0 cu Metalul Buzău, și un egal, 1-1 cu CSC Șelimbăr, restul fiind înfrângeri. Golaverajul este 9-27, iar formația rămâne ultima în clasament, cu doar 4 puncte din 30 posibile.

