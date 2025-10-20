La o zi după ce Legia a ajuns la trei eșecuri consecutive în urma partidei cu Zaglebie Lubin (1-3), presa poloneză anunță că Edi Iordănescu ar fi dispus să își asume responsabilitatea și să demisioneze.

Edi Iordănescu, dispus să demisioneze. Legia refuză să schimbe antrenorul



"O sursă ne-a transmis că Iordănescu și-a manifestat disponibilitatea de a-și rezilia contractul. Ar fi transmis conducerii că binele clubului trebuie să fie prioritar și că e gata să plece de la Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe", scriu polonezii de la Goal.



Totuși, Legia Varșovia i-ar fi transmis lui Edi Iordănescu că nu va accepta o demisie: "Conducerea clubului nu consideră că este momentul potrivit pentru schimbarea antrenorului", mai scriu polonezii.



Legia are un program foarte încărcat, iar joi va evolua în Europa League contra lui Șahtior Doneșk. Ulterior, duminică, meci în Ekstraklasa contra lui Lech Poznan. "Vom afla foarte curând dacă Iordănescu va fi joi pe bancă", mai anunță presa poloneză.

Pentru Legia, meciul de duminică împotriva lui Zaglebie a reprezentat a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar obiectivul anunțat de Edi Iordănescu la numirea sa - câștigarea titlului - pare tot mai departe. Formația din capitala Poloniei se află pe locul 9 după 11 etape, cu 15 puncte, la 9 lungimi sub liderul Jagiellonia.

Iordănescu a preluat Legia la începutul acestui sezon și a cucerit Supercupa Poloniei.

Ce a spus Edi Iordănescu după eșecul cu Zaglebie

După partida de duminică, Iordănescu a dat vina pe numeroasele greșeli individuale ale jucătorilor săi, iar la conferința de presă de după joc le-a prezentat scuze fanilor.



"Din fericire, experiența mă ajută să fiu încrezător acum în ceea ce privește postul meu. Nu am venit aici de la o echipă din liga a treia, ci am venit cu multă experiență. Am antrenat la echipe care au câștigat trofee, am antrenat o echipă națională, deci nu îmi este teamă.



Bineînțeles că nu pot să îi influențez eu pe cei care iau decizii la club, dar nu viitorul meu e important acum. Cel mai important e viitorul clubului. Sunt și eu nervos, frustrat, însă important e viitorul clubului și fericirea fanilor. Le prezint scuzele pentru că i-am făcut să treacă prin astfel de situații în ultima perioadă.



Suntem un club care are nevoie și vrea să câștige trofee. Nu avem voie să practicăm un joc defensiv, ci un fotbal proactiv în care să controlăm jocul și să câștigăm. Dacă doar controlăm meciurile, dar nu arătăm eficiență la finalizare, atunci totul e degeaba.



Sunt aici de patru luni și nu mi-am acuzat niciodată jucătorii. Îmi asum pe deplin responsabilitatea, dar cu asemenea naivități în joc nu vom putea niciodată să câștigăm titlul. Unele lucruri le pot influența, altele nu. Dacă Zaglebie intră de trei ori în careul nostru, înscrie două goluri și mai luăm și un cartonaș roșu, atunci asta nu e ceva ce se vede prea des", a spus Iordănescu, potrivit legia.net.

