Fabio Capello și-a schimbat radical părerea despre Cristi Chivu, după ce Inter Milano a ajuns la șase victorii consecutive în toate competițiile.



După ce inițial afirmase că românul nu a adus nimic nou la echipă, legendarul antrenor italian recunoaște acum că Inter poartă amprenta clară a lui Chivu.



Ce a scris marele Fabio Capello despre Cristi Chivu



„Acum putem spune că Inter arată ca echipa lui Chivu. E o plăcere să o urmărești! S-a creat o legătură frumoasă între el și jucători, totul merge perfect, echipa continuă să crească”, a scris Capello în Gazzetta dello Sport.



Tehnicianul italian consideră că marele merit al lui Chivu este acela de a fi rezolvat blocajul mental al jucătorilor, încă marcați de eșecul dureros din finala Ligii Campionilor pierdută cu PSG.



„Nu a îmbunătățit nivelul echipei, care era deja foarte ridicat, dar a îmbunătățit stima de sine a jucătorilor. A reușit să șteargă amintirile din finalul sezonului trecut, un merit imens pentru un antrenor tânăr”, a adăugat Capello.



Sub comanda lui Chivu, Inter a câștigat recent derby-ul cu AS Roma, scor 1-0, pe Stadio Olimpico, urcând temporar pe primul loc în Serie A, înainte ca AC Milan să revină în frunte după succesul cu Fiorentina.

