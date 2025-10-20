Marocul s-a impus cu 2-0 în finala cu Argentina

Argentina a întrecut Columbia cu 1-0 în penultimul act, la Santiago de Chile, în timp ce echipa Marocului a învins dramatic Franţa cu 5-4, la loviturile de departajare, la Valparaiso. În finală, echipa antrenată de Mohamed Ouahbi s-a impus în partida de pe Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos, Santiago de Chile, cu scorul de 2-0, prin golurile lui Yassir Zabiri (12, 29). Partida a fost urmărită din tribune de 43.253 de spectatori.

Din lotul de 21 de jucători selecționat pentru această competiție, 15 fotbaliști marocani evolează în campionate din Europa. În finala mică, Columbia s-a impus în fața Franței, scor 1-0, prin golul marcat de Oscar Perea (2), un jucător care e legitimat la Strasbourg.

Othmane Maamma - Golden Ball, Benjamin Cremaschi - Golden Boot



Cel mai bun jucător al turneului (Golden Ball) a fost desemnat Othmane Maamma (Maroc / Watford), acesta fiind urmat de Yassir Zabiri (Maroc / Famalicao) și Milton Delgado (Argentina / Boca Juniors). În clasamentul golgheterilor (Golden Boot) s-a impus Benjamin Cremaschi (SUA / Parma), cu cinci reușite și două pase decisive, pe următoarele poziții aflându-se Neiser Villarreal (Columbia / Millonarios / 5 goluri + 1 pasă de gol) și Lucas Michal (Franța / AS Monaco / 5 goluri). Titlul de cel mai bun portar la CM U20 i-a fost acordat lui Santino Barbi (Argentina / Talleres), iar premiul fair-play a mers către naționala SUA.

Foto - Getty Images

