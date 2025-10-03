GALERIE FOTO FIFA a prezentat TRIONDA, mingea pentru Mondial! Balonul-minune care promite să termine controversele din arbitraj

FIFA a prezentat TRIONDA, mingea pentru Mondial! Balonul-minune care promite să termine controversele din arbitraj Cupa Mondiala
FIFA a dezvăluit la New York numele și înfățișarea balonului oficial pentru Campionatul Mondial din 2026: Trionda.

Creația celor de la Adidas nu este doar o minge, promit producătorii, ci o veritabilă bijuterie tehnologică, proiectată special pentru a elimina greșelile de arbitraj și pentru a oferi decizii ultra-rapide în fazele litigioase.

Designul balonului este un omagiu adus celor trei țări gazdă: Canada, Mexic și Statele Unite. Construită dintr-o structură nouă, cu patru paneluri, Trionda încorporează culorile naționale ale celor trei națiuni – roșu, albastru și verde. Acestea se unesc într-un triunghi central, simbolizând unitatea turneului.

Mai mult, fiecare țară este reprezentată printr-o iconiță specifică, gravată discret pe suprafața mingii: o frunză de arțar pentru Canada, un vultur pentru Mexic și o stea pentru SUA. Detaliile aurii completează aspectul, ca o reverență în fața prestigiosului trofeu al Cupei Mondiale.

Tehnologie de ultimă generație în slujba fotbalului

Adevărata revoluție stă însă în interior. Trionda duce la un alt nivel tehnologia "Connected Ball", având un sistem inovator cu un cip montat lateral, nu central ca la modelele precedente. Acest senzor de mișcare IMU 500Hz trimite date în timp real către camera VAR, permițând arbitrilor să ia decizii aproape instantaneu.

Sistemul, combinat cu inteligența artificială și cu datele de poziționare ale jucătorilor, va ajuta la clarificarea fazelor de ofsaid și va putea identifica fiecare atingere a balonului, reducând dramatic timpul necesar pentru a soluționa incidentele de henț. Mingea va fi monitorizată de până la 12 camere amplasate în stadion, conectate direct la senzorul din interior.

"Cu Trionda, fiecare detaliu are un impact. Texturile în relief, grafica stratificată și culorile vibrante fac mingea să iasă imediat în evidență, creând un design care se simte viu", a spus Sam Handy, Directorul General al adidas Football.

