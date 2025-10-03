Creația celor de la Adidas nu este doar o minge, promit producătorii, ci o veritabilă bijuterie tehnologică, proiectată special pentru a elimina greșelile de arbitraj și pentru a oferi decizii ultra-rapide în fazele litigioase.



Designul balonului este un omagiu adus celor trei țări gazdă: Canada, Mexic și Statele Unite. Construită dintr-o structură nouă, cu patru paneluri, Trionda încorporează culorile naționale ale celor trei națiuni – roșu, albastru și verde. Acestea se unesc într-un triunghi central, simbolizând unitatea turneului.



Mai mult, fiecare țară este reprezentată printr-o iconiță specifică, gravată discret pe suprafața mingii: o frunză de arțar pentru Canada, un vultur pentru Mexic și o stea pentru SUA. Detaliile aurii completează aspectul, ca o reverență în fața prestigiosului trofeu al Cupei Mondiale.

