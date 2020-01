Sefii lui UNITED au gasit motivul pentru care starurile echipei NU fac performanta: SOCIAL MEDIA! Explicatia acestora

Manchester United nu are cel mai bun sezon pana in prezent.

Desi clubul se afla pe podium alaturi de Barcelona si Real Madrid la capitolul celor mai mari incasari din fotbal pentru anul 2019, "diavolii rosii" nu trec printr-o perioada prea buna.

Prestatiile slabe ale vedetelor echipei au dezamagit fanii. Acum, conducerea lui Manchester United a venit cu o teorie pentru jocul acestora, o teorie ingrijoratoare.

Conform Daily Star, sefii sunt ingrijorati ca starurile echipei nu fac fata presiunii mediatice si a abuzului de care au parte in social media, pe platforme precum Twitter sau Instagram. Acestia au luat legatura cu experti care sa ii ajute pe jucatori sa faca fata efectelor mentale negative pe care social media le are asupra lor.

Clubul a inceput sa faca investigatii pentru a ajuta jucatorii sa faca fata criticilor din online. Cei de la United se tem ca jucatorii petrec prea mult timp pe telefoanele mobile si au luat legatura cu psihologi.

Printre jucatorii afectati se afla Paul Pogba si Jesse Lingard, ambii fiind abuzati de catre oameni pe social media. Pogna a fost abuzat si rasial de catre unii fani ai lui United, dupa ce a ratat un penalty in remiza cu Wolves.

Vice-presedintele executiv al lui United, Ed Woodward si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu impactul pe care social media il are asupra jucatorilor intr-un interviu pentru United We Stand.

"Sunt foarte ingrijorat. Nu este vorba doar despre jucatorii nostri. Am fost la o cina la care Wayne Rooney urma sa fie premiat. Acesta a tinut un discurs fabulos despre cum presa are o influenta extrem de mare asupra jucatorilor tineri care vin in mediul englezesc.

Feedback-ul instant din social media este o problema. Este greu sa opresti jucatorii tineri, care sunt obisnuiti sa se uite mereu in telefoanele lor si la feedback-uri, sa nu se mai uite. Insa, este nesanatos si iti poate limita dorinta de a te exprima pe teren", a declarat Ed Woodward.

Manchester United se afla pe locul 5 in Premier League, cu 34 de puncte obtinute in 22 de meciuri jucate, la 27 de puncte distanta de liderul Liverpool.