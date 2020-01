Manchester United vrea sa mai aduca un jucator! A pus ochii pe fotbalistul lui Atletico! Cine ar putea ajunge sub comanda lui Solskjaer

Diavolii rosii incearca inca o mutare spectaculoasa.

Manchester United si-a prezentat interesul pentru jucatorul lui Atletico, Marcos Llorente. Din cauza accidentarilor lui Paul Pogba si Scott McTominay, Solskjaer e nevoit sa aduca intariri pentru mijlocul terenului.

Fiind foarte aproape de a il transfera pe Bruno Fernandes de la Sporting, United il doreste pe Llorente doar sub forma unui imprumut pana la sfarsitul sezonului. Jucatorul spaniol prinde destul de putine minute de joc la Atletico, fiind preferati Saul Niguez, Koke si Hector Herrera. Timpul primit pe teren ar putea fi un motiv important pentru Llorente sa vina in Premier League, intrucat, conform The Sun, scouterii lui United il considera o "optiune ideala".

Fotbalistul lui Atletico a dorit sa ramana in Spania alaturi de iubita sa pana cand aceasta isi finaliza studiile. Acum ca acest lucru s-a intamplat, mijlocasul poate lua in calcul o mutare.

Llorente are 24 de ani si este cotat la 20 de milioane de euro, conform transfermarkt.com