VIDEO | SCENE IREALE in Anglia! Comisiile i-au salvat iar ei au sarbatorit cu dansuri din FORTNITE! Fanii au luat foc: "RUSINOS!" 

O echipa din Anglia si-a mentinut pozitia in Championship in baza unei decizii administrative.

Englezii de la Barnsley FC aveau nevoie de o victorie pentru a se asigura ca termina la mai putin de 12 puncte in spatele lui Wigan Athletic. Formatia din Wigan a adunat suficiente puncte pentru a incheia campionatul pe locul 13 din 24, insa o decizie a comisiilor din Anglia i-a privat pe alb-albastri de nu mai putin de 12 puncte. Astfel, Wigan a retrogradat de pe pozitia 23, penultima din clasament!

Totul a fost posibil pentru ca Wigan a declarat ca va intra in insolventa, iar pedeapsa pentru o astfel de masura este o penalizare de 12 puncte.

EFL (n.r. English Football League, forul organizator al Championship) trebuia sa aplice aceasta penalizare in cea mai dureroasa maniera pentru Wigan. Daca echipa termina la mai mult de12 puncte deasupra locurilor retrogradabile, ar fi fost penalizata incepand cu sezonul viitor al Championship, pentru ca altfel pedeapsa nu ar fi avut alt efect in afara de pierderea unor sume de bani din cauza unei clasari mai slabe.

Cum, insa, alb-albastrii au obtinut doar o remiza in fata lui Fulham, in ultima etapa, diferenta dintre ei si Barnsley a fost de doar 10 puncte inaintea aplicarii penalitatii. Astfel, EFL a trebuit sa aplice regulamentul si sa o sanctioneze pe Wigan cu 12 puncte, fapt ce a dus-o direct pe locul 23. Wigan, la fel ca Charlton si Hull City, au retrogradat in cel de-al treilea esalon din Anglia, League One.

Barnsley si-a facut treaba si a a produs surpriza finalului de sezon invingand cu 2-1 la Brentford, echipa de pe locul 3,

Totusi, daca nu ar fi fost aceasta penalizare, Barnsley ar fi fost si ea retrogradata! De asemenea, chiar si in conditiile in care penalizarea era aplicata, daca Wigan invingea pe Fulham s-ar fi salvat pentru ca avea un golaveraj mai bun decat Barnsley, iar penalitatea le-ar fi adus pe cele doua echipe in situatia de a avea cate 49 de puncte. Altfel spus, daca Wigan castiga ieri, se salva de la retrogradare si ar fi inceput sezonul viitor de la -12 puncte!

Jucatorii lui Barnsley, antrenati de austriacul Struber Gerhard, au sarbatorit cu fast salvarea de la retrogradare, ceea ce a dus la o avalansa de critici pe Twitter: 'Felicitari lui Barnsley ca a reusit sa castige la Brentford si as se salveze, dar sa celebrezi asa e cu adevarat rusinos!', 'Mi-ar placea sa se decida anularea penalizarii lui Wigan, dupa ce am vazut imaginile astea', 'Retrogradati-i pentru dansul ala din Fortnite!', au fost doar cateva dintre comentariile de pe reteaua de socializare.

Barnsley scored a 91st minute winner to stay in the Championship! More: https://t.co/Ue8JfGHNIq pic.twitter.com/N38O4mrKyu — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 22, 2020