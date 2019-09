Norwich - Manchester City 3-2 | Guardiola socheaza: "Felicitari Liverpool! Sunteti campioni". Liverpool se desprinde in fruntea clasamentului

Manchester City a pierdut ieri in deplasare la Norwich intr-un meci in care erau favoriti certi si Liverpool se desprinde in fruntea clasamentului.

Norwich a avut 10 titulari accidentati pentru acest meci, insa scorul de pe tabela a surprins pe toata lumea. "Canarii" au invis cu 3-2 si Guardiola si-a pierdut cumpatul la finalul meciului.

La conferinta de presa, Guardiola a socat pe toata lumea: "Felicitari Liverpool! Esti campioana", a spus antrenorul lui City.

"Felicitari Liverpool! Sunteti campioni. Suntem in septembrie, ce avem de facut? Vom recupera, ne vom antrena si vom reveni. Am pierdut cinci puncte. Cu Tottenham am jucat extraordinar. Azi, in momentele importante ar fi trebuit sa stim ce avem de facut. Felicitari si lui Norwich. Trebuie sa invatam din aceasta infrangere. Am pasat bine azi, am avut sanse, dar nu le-am putut inscrie mai multe goluri", a spus Guardiola dupa meci.

Liverpool este singura echipa neinvinsa din acest sezon si are un total de 15 puncte, cu 5 mai multe decat rivala Manchester City.