Manchester City are cel mai scump lot din Europa, dar nu se impune in Champions League! Pe ce loc sunt Real Madrid si Barcelona

Cel mai scump lot in acest moment il are Manchester City, seicii investind o avere in jucatorii pe care i-au adus la club.

Un studiu realizat de CIES Football Observatory o pozitioneaza pe Manchester City si anul acesta pe primul loc in topul celor mai scumpe loturi. Valoarea lotului Barcelonei este aproape pe jumatatea celor de la City. Cu toate astea, City nu a reusit pana in prezent sa ajunga in fazele finale ale Champions League, desi acesta este unul din principalele obiective.

Podiumul este completat tot de o echipa a caror patroni au origine araba, Paris Saint-Germain, urmata de Real Madrid, care a realizat vara aceasta transferuri pe sume considerabile de bani. Barcelona se afla pe pozitia 6 in clasament.

In topul echipelor si-a facut loc si Atletico Madrid din Primera Division care l-a vandut pe Griezmann, dar a realizat si cel mai scump transfer al clubului, prin aducerea lui Joao Felix. Topul este incheiat de Arsenal.

Clasamentul celor mai scumpe echipe arata astfel:

1. Manchester City - 1.041 milioane de euro

2. Paris Saint-Germain - 913 milioane de euro

3. Real Madrid - 902 milioane de euro

4. Manchester United - 751 milioane de euro

5. Juventus - 719 milioane de euro

6. Barcelona - 697 milioane de euro

7. Liverpool - 639 milioane de euro

8. Chelsea - 561 milioane de euro

9. Atletico Madrid - 550 milioane de euro

10. Arsenal - 498 milioane de euro