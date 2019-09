Pierdere uriasa pentru Manchester City! Pep Guardiola a primit verdictul: un om de baza lipseste 6 luni

Laporte a iesit accidentat din ultimul meci jucat la Manchester City contra celor de la Brighton.

Fundasul a fost operat cu succes in urma cu o saptamana, la Barcelona, insa atunci oficialii lui Manchester City nu au comunicat oficial cat va lipsi jucatorul. Desi se specula ca va reveni pana la finalul anului, situatia este mai complicata.

Pep Guardiola a anuntat la conferinta de presa ca fundasul va fi scos din circuit pana in luna februarie.

"Cinci sau sase luni. Va reveni anul viitor. Ianuarie sau februarie", a spus antrenorul lui Manchester City.

Aymeric Laporte a venit in vara anului trecut la Manchester City de la Athletic Bhilbao penttru 65 de milioane de euro. Fundasul de 25 de ani s-a impus repede in echipa "cetatenilor" si parea stalpul defensivei, fiind unul din preferatii lui Guardiola.

Manchester City va juca sambata in deplasare la Norwich si Pep Guardiola are doar doi fundasi centrali in lot, Nicolas Otamendi si John Stones, ultimul dintre cei doi revenit dupa o accidentare.