SANSA URIASA pentru cel mai scump portar din LUME! Kepa Arrizabalaga revine in poarta lui Chelsea dupa ce fusese tras pe linie moarta de Lampard

Din articol Cele mai bune momente ale lui Kepa la Chelsea

Kepa Arrizabalaga a fost foarte criticat dupa prestatiile foarte slabe pe care le-a avut in poarta lui Chelsea in ultimul an.

Astfel, dupa gafa uriasa comisa de portarul basc in meciul impotriva lui Liverpool care a dus la marcarea golului 2 al 'cormoranilor' si o data cu venirea pe Stamford Bridge a lui Edouard Mendy de la Rennes, se credea ca portarul sosit in vara lui 2018 de la Athletic Bilbao nu va mai prinde un loc de titular in poarta echipei antrenate de Frank Lampard.

Insa se pare ca celui mai scump portar din istorie i s-a ivit o noua oportunitate de a demontra ca cei 80 de milioane de euro pe care Chelsea i-a cheltuit pentru aducerea sa nu au fost o risipa. Asta pentru ca Edouard Mendy s-a accidentat la un antrenament al nationalei statului Senegal, dupa cum se arata intr-un comunicat oficial al Federatiei Senegaleze de Fotbal si cel mai probabil va lipsi de la urmatoarea partida de campionat a formatiei londoneze, impotriva lui Southampton.

Astfel, cel mai probabil Kepa va reveni in poarta formatiei lui Roman Abramovich si in cazul in care va avea o evolutie solida isi va putea recastiga postul de titular.

