Medaliata cu aurul olimpic, Camelia Potec putea sa devina PRINTESA! Printul Albert de Monaco a curtat-o: "Nu am fost indragostita! Pur si simplu nu am simtit"

Campioana olimpica la natatie in 2004, la Atena, Camelia Potec putea sa aiba o cu totul alta viata in prezent.

Camelia Potec (38 de ani) a fost slabiciunea Printului Albert de Monaco, insa romanca nu a cazut prada tentatiei de a deveni printesa.

"Am fost luata prin surprindere. Noi ne vedeam in fiecare an cu Printul Albert de Monaco, pentru ca aveam o competitie acolo. Sigur ca eram foarte incantati toti cand aparea. Venea si statea la competitii, facea premieri, eram invitatii lui la o serata super.

Eu am aflat tarziu ca seara, cativa, au iesit la un club unde a fost si Albert de Monaco. Dupa niste ani, cine era invitata la masa altetei sale? Era reprezentata noastra cea mai frumoasa, cea mai medaliata, cea mai desteapta. El i-a facut curte mult timp, dar ea nu a vrut. Nu stiu de ce. Intrebati-o pe ea. Era sa fie, daca ea si-ar fi dorit", a declarat Doina Sava, antrenoarea Cameliei Potec, pentru Look Sport.

Camelia Potec: "Nu am fost indragostita! Pur si simplu nu am simtit"

Camelia Potec a dezvaluit si motivul pentru care l-a refuzat pe Printul Albert de Monaco:

"Nu stiu ce sa spun. Pur si simplu nu am simtit, nu stiu. Nu m-am gandit niciodata. Nu am fost indragostita, asta e motivul. Eu pun pasiune in tot ceea ce fac si nu a fost cazul aici.

Multi m-au intrebat daca nu puteam face un efort ca sa devin printesa... Nu, nu a fost asta telul meu in viata. Poti sa fii si acasa printesa cuiva. E important sa te simti asa, nu sa ai acest statut", a fost marturisirea sportivei.

