Inca o PERLA in curtea Viitorului! Un fotbalist a ajuns in atentia britanicilor de la The Guardian si a fost inclus intr-un TOP select: "Gheorghe Hagi stie cum arata un numar 10!"

Un mijlocas din echipa lui Hagi a fost inclus de The Guardian in TOP 60 cei mai talentati fotbalisti nascuti in anul 2003.

Stefan Bodisteanu (17 ani) are deja patru meciuri oficiale in Liga 1 pentru Viitorul Constanta si a atras atentia jurnalistilor britanici.

The Guardian l-a inclus pe tanarul fotbalist al lui Hagi in topul celor mai talentati 60 de fotbalisti care s-au nascut in anul 2003.

Pe langa Bodisteanu, in top se mai regasesc nume ca Federico Redondo (Argentinos Juniors), fiul fostului mare jucator argentinian Fernando Redondo, Rayan Cherki (Olympique Lyon), Jamal Musiala (Bayern Munchen) sau Xavi Simons (PSG), botezat astfel dupa Xavi, legenda Barcelonei.

"Gheorghe Hagi stie cum arata un numar 10. Nascut in Republica Moldova, Bodisteanu a venit la academia lui Hagi cand avea doar 11 ani. El are acum cetatenia romana si joaca pentru nationala Under-18 a Romaniei. Un mijlocas ofensiv talentat, foarte bun pasator si dribleur, Bodisteanu a debutat in sezonul trecut in prima divizie a campionatului Romaniei pentru FC Viitorul, echipa detinuta de Hagi. Desi a renuntat la rolul de antrenor la finalul stagiunii trecute pentru a se concentra pe dezvoltarea academiei, Hagi crede ca Bodisteanu este o bijuterie pentru viitorul clubului. In acest sezon Bodisteanu a fost inclus constant in lotul Viitorului pentru meciurile de campionat", scrie The Guardian.

Pe 24 septembrie, Stefan Bodisteanu si-a prelungit contractul cu FC Viitorul Constanta. Bodisteanu a semnat pana in 2022, perioada maxima, el fiind inca junior.

