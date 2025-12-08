Domnia „Faraonului“ Salah pe Anfield se încheie, după 8 ani. Ceea ce înseamnă că va urma „încoronarea“ sa, în fotbalul arab.

La scurt timp după ce vedeta egipteană a lăsat de înțeles că partida cu Brighton (13 decembrie, ora 17:00) va fi, probabil, ultima sa apariție pe Anfield, s-a și aflat unde va ajunge Mo. Pentru că Fabrizio Romano, specialist în materie de transferuri internaționale, a anunțat următoarea destinație a lui Salah. Nu una tocmai surprinzătoare. De fapt, era de așteptat că un fotbalist arab de mare notorietate să ajungă, într-un final, în Arabia Saudită. Mai ales că șefii din Saudi Pro League și-au început tentativele, de a-l transfera pe Salah la o formație de top, încă de anul trecut.

Salah va primi bani și acțiuni la viitorul său club

Acum, când „ruptura“ Salah – Liverpool a devenit publică, saudiții au reintrat pe fir. Și îl vor „îngropa“ în bani pe fotbalistul de 33 de ani. Presa de limba arabă a și oferit, în această dimineață, detaliile contractului care i-a fost pregătit lui Salah.

Vorbim despre un contract, în valoare de 200 de milioane de dolari. Pe an! 150 de milioane din această sumă va veni sub forma salariului anual pe care îl va primi Mo. În rest, veniturile sale vor fi completate, în calitatea pe care o va dobândi, de ambasadorul Arabiei Saudite pentru turism, la nivel global.

Mai mult decât atât, potrivit informațiilor din presa arabă, Salah va primi și acțiuni la viitoarea sa formație. Aceasta va fi, cel mai probabil, Al-Ittihad Jeddah, acolo unde evoluează, la ora actuală, și Karim Benzema, fostul star al Realului.

Dacă, totuși, Salah nu va ajunge la un acord cu Al-Ittihad – șansele sunt minime – de această situație ar profita un alt colos saudit, Al-Hilal Riad. De remarcat că, atât Al-Ittihad, cât și Al-Hilal, sunt finanțate de guvernul saudit, așa că sursa banilor pentru Salah va fi identică, indiferent de alegerea egipteanului.

În contextul plecării lui Salah de la Liverpool, campioana Angliei a pregătit deja un transfer în ianuarie, pentru înlocuirea egipteanului, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

