Scandal in Premier League! Un jucator de la Chelsea a fost arestat dupa ce a chemat acasa o femeie! Care este motivul

Callum Hudson-Odoi (19 ani), jucatorul celor de la Chelsea, a fost arestat duminica seara, dupa ce a chemat la locuinta sa o femeie, potrivti The Sun. Fotbalistul ar fi cunoscut-o pe femeie pe internet, iar pana sa o cheme la locuinta sa, ar fi schimbt cateva mesaje pe retelele de socializare.

Problemele ar fi aparut seara la locuinta fotbalistului. La ora locala 03:53, femeia a sunat la politie spunandu-le acestora ca nu se simte bine. Ceea ce s-a intamplat la locuinta lui Hudson-Odoi nu e foarte clar, insa dupa ce fotbalistul a fost arestat, casa a fost perchezitionata.

Chelsea ace Callum Hudson-Odoi arrested after row with glamour model at 4am - https://t.co/mKWCxzFSbg https://t.co/gq7GdIuntb