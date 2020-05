Vesti mari din Premier League! S-au purtat discutii si de marti se trece la etapa a doua de antrenamente! Campionatul este aproape de revenirea pe teren

Premier League poate fi urmatorul campionat din top 5 care revine pe teren dupa pandemia de coronavirus.

Cluburile din Premier League au votat in favoarea reluarii antrenamentelor in grupuri mici, incepand de marti. Oficialii Ligii, expertii medicali si reprezentantii celor 20 de echipe din prima liga au discutat intr-o videoconferinta.

Asadar, de marti se va trece la a doua etapa in ceea ce ppriveste reluarea antrenamentelor. Prima a presupus ca jucatorii sa se antreneze individual si se va continua pana la antrenamentele clasice cu intreaga echipa.

"Am luat aceasat decizie cu jucatorii, managerii si medicii cluburilor din Premier League. Protocoalele medicale stricte vor asigura ca totul se desfasoara in cele mai bune conditii si lumea se va intoarce la treaba in cel mai sigur mediu posibil.", a fost comunicatul Ligii engleze.

Liverpool este cea mai nerabdatoare echipa sa se reia sezonul deoarece mai are nevoie de doar doua victorii pentr a-si asigura titlul de campioana dupa 30 de ani de asteptare.