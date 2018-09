Sa fie atat de usor? Barca poate da lovitura vara viitoare: United nu i-a prelungit contractul

Barcelona poate realiza o mutare importanta in vara urmatoare.

Catalanii il pot aduce pe unul dintre jucatorii pe care ii vizeaza de mai mult timp.

Ander Herrera, 29 de ani, va deveni liber de contract in vara urmatoare dupa ce Manchester United nu a reusit sa ajunga la un acord cu jucatorul pentru prelungirea intelegerii. In aceste conditii, Herrera poate semna un precontract inca din aceasta iarna.



Herrera a mai fost curtat de Barcelona si in perioada de transferuri precedenta, insa mutarea nu s-a mai realizat in cele din urma.