Barcelona renunta la dungile de pe tricouri! FOTO: Cum va arata echipamentul, cu patratele ca la nationala Croatiei

Catalanii au renuntat la dungi verticale si prefera patratele in culorile traditionale blaugrana. Este pentru prima data cand FC Barcelona renunta la deja faimoasele dungi.

Noile tricouri ale formatiei de pe Camp Nou seamana foarte mult cu cele ale nationalei Croatiei.

Croatia wearing their home kit in the final for just the second time in the tournament. Criminally underused. #WorldCupFinal #FRACRO pic.twitter.com/AZP6jMO7xc



Acesta urmeaza sa fie primul rand de echipament al Barcelonei pentru sezonul 2019-2020. In acest sezon, oficialii Barcelonei si-au propus sa castige UCL si La Liga dupa ce in ultimele 3 sezoane, rivalii de la Real Madrid au pus monopol pe trofeu.



@FCBarcelona home shirt will be revolutionary in 2019/20 season.The club have given the green light to a new design. #Nike is due to begin on the kit soon. The shirt will neither have the traditional vertical stripes nor the horizontal. But a squared design is a favorite. [sport] pic.twitter.com/9dIkUooJsG