Barcelona a deschis negocierile pentru inca o perla a Braziliei! Are 20 de ani si e deja cotat la o avere, iar PSG il urmareste si ea

Barcelona i-a transferat in aceasta vara pe Arthur si Malcom. Langa ei vrea sa aduca inca o perla a Braziliei.

Colonia braziliana de la Barcelona poate creste foarte curand. Catalanii au deschis negocierile pentru inca un fotbalist talentat din campionatul brazilian.

Potrivit Goal.com, Barcelona a demarat discutiile cu cei de la Corinthians pentru Pedrinho, mijlocas ofensiv care poate juca atat in centru, cat si pe benzi.

Pedrinho are 20 de ani si este deja cotat la 25.000.000 euro, iar omul care l-a recomandat este scouterul Barcei pe America de Sud, Andre Cury, cel care l-a adus in Europa si pe Neymar.

Pedrinho joaca predominand in partea dreapta a atacului lui Corinthians si a bifat deja 28 de aparitii. El are contract pana in 2020.

In ultimele 12 luni, Barcelona a transferat trei brazilieni: Coutinho, Arthur si Malcom.