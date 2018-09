Capitanul lui Man.United nu ar juca niciodata la Chiajna :) A REFUZAT sa faca deplasarea la Young Boys din cauza terenului sintetic. Reactia lui Mourinho

Manchester United debuteaza in grupele Champions League in deplasare cu Young Boys Berna.

Mourinho merge in Elvetia fara capitanul echipei, columbianul Antonio Valencia, care a refuzat sa joace pe terenul sintetic de la Berna.

Antrenorul portughez spune ca terenul sintetic este foarte periculos pentru jucatori, mai ales pentru unul cu un lung istoric de accidentari precum Antonio Valencia.

"Am decis ca nu va juca deoarece genunchii sai nu au nevoie de teren artificial. Trebuie sa-l protejam si am decis e mai bine sa ramana acasa. Terenul asta e un avantaj major pentru gazde, dar trebuie sa ne adaptam. Nu vreau sa folosesc acest teren drept scuza pentru un eventual rezultat negativ. Suntem in Elvetia, casa unuia dintre cei mai mari jucatori de tenis din istorie si sunt convins ca nici macar lui nu ii convin toate suprafetele pe care joaca. Dar el joaca mereu si de obicei castiga. Federer are o suprafata favorita, dar el castiga si pe altele. Asa trebuie sa facem noi. Sa jucam pe sintetic si sa castigam", a spus Jose Mourinho in conferinta.

Si in Liga I sunt discutii legate de terenul sintetic de la Chiajna. Mai mult, Vasile Maftei, fostul capitan al ilfovenilor, s-a plans ca a avut probleme mari de sanatate din cauza terenului sintetic pe care era nevoit sa joace.