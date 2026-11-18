După zece etape desfășurate în Premier League, Arsenal e lider cu 27 de puncte. Nouă victorii și un eșec a înregistrat până acum campioana en-titre în primul eșalon al Angliei.

Pe locul secund se situează Brighton cu 22 de puncte, iar podiumul este completat de Manchester City cu 21 de puncte, care are trei înfrângeri consecutive în campionat.

Programul complet al etapei #11

Etapa va debuta sâmbătă, de la ora 14:30, cu meciul dintre Manchester City și Fulham, care va putea fi urmărit în direct pe VOYO SPORT 1 și care va avea loc pe ”Etihad Stadium”. Runda cu numărul 11 se va încheia luni seară, cu meciul Brentford - Everton de la 22:00.

Sâmbătă, 21 noiembrie

14:30 Manchester City - Fulham

17:00 Aston Villa - Sunderland

17:00 Bournemouth - Nottingham

17:00 Chelsea - Leeds

17:00 Coventry - Crystal Palace

17:00 Tottenham - Ipswich

19:30 Newcastle - Arsenal

Duminică, 22 noiembrie

16:00 Hull - Brighton

18:30 Liverpool - Manchester United

Luni, 23 noiembrie

Brentford - Everton

Cum arată clasamentul din Premier League