La 17 martie, comisia de apel a CAF hotărâse că Senegalul a pierdut finala la „masa verde”, scor 0-3, după ce mai mulți jucători au părăsit terenul în semn de protest față de un penalty acordat Marocului. La momentul respectiv, senegalezii câștigaseră partida cu 1-0, după prelungiri.

TAS a decis însă în unanimitate că arbitrul nu a comis o eroare de drept atunci când a dispus reluarea jocului. Astfel, victoria obținută pe teren de Senegal a fost restabilită, iar Marocul pierde titlul primit administrativ.

Reacția lui Sadio Mane după ce Senegal a recuperat Cupa Africii pe Națiuni la TAS

Imediat după aflarea verdictului, Sadio Mane a transmis un mesaj de bucurie și le-a mulțumit colegilor pentru efortul depus în competiție.

„Decizia Tribunalului de Arbitraj Sportiv, care îi redă Senegalului titlul de campioană a Africii, ne umple de bucurie. Le mulțumesc colegilor mei. Știu eforturile și sacrificiile pe care fiecare le-a făcut pentru a obține această a doua stea”, a transmis starul senegalez.

Mane a avut și un mesaj pentru adversarii din finală, dar și pentru suporterii celor două naționale: „Senegalul și Marocul sunt două popoare frățești. Fie ca pasiunea pentru fotbal să continue să ne apropie. Felicitări tuturor senegalezilor! Această victorie este și a voastră”.