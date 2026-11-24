Cristi Chivu a subliniat că echipa sa nu poate fi judecată doar după ultimele 10 minute ale meciului din campionat și a explicat cum poate obține cele trei puncte contra formației germane. „Inter trebuie să fie Inter, cu personalitate, calitate și atenție la Stuttgart, care pune intensitate, verticalizează și are o structură bună în dueluri. Trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere. Va fi nevoie de un meci cu continuitate în ambele faze” , a precizat Chivu.

După remiza din weekend, de la Bergamo (4-4 cu Atalanta), formația italiană revine în competiția europeană, unde a obținut două victorii consecutive, cu Șahtior Donețk (1-0) și Feyenoord (3-0) . Atât Inter, cât și Stuttgart se află în zona de play-off, fiind despărțite de un singur punct în favoarea germanilor. „A fost puțin timp pentru a revedea cu regret ce s-a întâmplat la Bergamo, dar trebuie să păstrăm luciditatea în analiză. Mâine este o altă competiție, continuăm la fel ca în ultimele două partide din Liga Campionilor” , a transmis tehnicianul român.

Gigi Becali nu a stat prea mult pe gânduri după remiza cu FC Argeș! Încă un transfer la FCSB

Situația lotului: Zielinski e out, Calhanoglu face analize

În ceea ce privește efectivul, Chivu a confirmat absența lui Piotr Zielinski, în timp ce despre Hakan Calhanoglu a anunțat că efectuează investigații medicale, urmând ca rezultatul să fie comunicat ulterior. Vestea bună pentru Inter este că Stones se simte mai bine și va fi convocat pentru partida de miercuri. Referitor la compartimentul ofensiv, unde existau semne de întrebare legate de Lautaro Martinez și Marcus Thuram, antrenorul a punctat în conferința de presă: „Toți cei trei atacanți sunt la dispoziție, vom vedea mâine ce alegeri vom face”.

Întrebat despre cine va ocupa postul de coordonator în absența lui Calhanoglu, tehnicianul român a evitat să ofere nume, precizând că are cinci mijlocași disponibili și că preocuparea sa principală este să transmită încredere echipei. De asemenea, antrenorul a respins ideea unor probleme cronice în defensivă: „Când vorbim despre faza defensivă, vorbim despre colectiv, despre unsprezece jucători care intră pe teren și trebuie să aibă aceeași intensitate și același mod de a gândi”.

La final, Cristi Chivu a vorbit despre transferuri, susținând că în momentul de față are sub comandă cei mai buni jucători din lume: „Avem dubluri pe fiecare post. Pentru mine, lotul este competitiv în acest moment, nu pot face presupuneri despre mercato. Nu ar fi corect față de jucătorii mei, pe care îi consider cei mai buni din lume. Nu căutăm scuze în calendar și în faptul că jucăm din 72 în 72 de ore”, a conchis antrenorul lui Inter.