După 20 de zile de pauză, în care în prim-plan au fost meciurile echipelor naționale din luna noiembrie, Champions League se reia, în această săptămână.

Iar diseară, avem primele partide din etapa a 5-a. Practic, începe returul din grupa extinsă de 36 și meciurile vor fi pe viață și pe moarte. Explicația e simplă: de acum, lupta pentru primele 8 locuri, cele care duc direct în optimi, dar și pentru pozițiile 16-24, care asigură accederea în play-off-ul optimilor, va fi și mai strânsă.

Dincolo de meciul Real Madrid – PSV Eindhoven, care ne interesează datorită lui Dennis Man, avem și alte opt dueluri cu începere de la ora 19:45. Cu precizarea că, în meciul Como – AEK Atena, îl vom avea pe Răzvan Marin în echipa vizitatoare.

Iată programul serii, toate meciurile urmând a fi oferite de Sport.ro în format LIVETEXT:

*Ora 19:45 – Bodo/Glimt – LASK Linz

*Ora 19:45 – Galatasaray – Aston Villa

*Ora 22:00 – Arsenal - Dortmund

*Ora 22:00 – Como – AEK Atena

*Ora 22:00 – Feyenoord – FC Porto

*Ora 22:00 – Manchester City – Napoli

*Ora 22:00 – Leipzig – Lens

*Ora 22:00 – Real Madrid – PSV Eindhoven

*Ora 22:00 – Slovan Bratislava – Real Betis